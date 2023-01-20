Циципас вышел в 1/8 финала Australian Open

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Греческий теннисист Стефанос Циципас в третьем круге Australian Open обыграл голландца Таллона Грикспура со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. На счету 24-летнего грека 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В 1/8 финала Циципас встретится с итальянцем Янником Синнером.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 6:2, 7:6 (7:5), 6:3