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Каливод — о Звонаревой: «Ее самоотдача и любовь к теннису выше всяких похвал»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Александр Каливод высказался о шансах россиянки Веры Звонаревой в паре с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд на победу в финальном матче US Open-2023.

«Звонареву я знаю уже очень давно и скажу честно: я просто в восторге от ее выхода в финал. Вера является прекрасным примером для подражания, а ее самоотдача и любовь к теннису просто выше всяческих похвал. Не побоюсь сказать, что их дуэт с Зигемунд является фаворитом в матче. Они очень сыгранная пара, что непременно даст результат», — цитирует Каливода RT.

В финале Открытого чемпионата США в парном разряде Звонарева и Зигемунд сыграют с новозеландской теннисисткой Эрин Рутлифф и представительницей Канады Габриэлой Дабровски. Матч состоится 10 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1201229-kalivod-pobeda-duet-zvonaryova
Теннис
US Open
Вера Звонарева
Лаура Зигемунд
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