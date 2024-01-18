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Сегодня, 22:26

Пивоварова назвала фантастикой тай-брейк Блинковой и Рыбакиной

Алина Савинова
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Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась впечатлениями от матча россиянки Анны Блинковой с третьей ракеткой мира Еленой Рыбакиной в рамках второго круга Australian Open.

Российская спортсменка победила со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20).

«Наша Аня сотворила сенсацию, это был просто фееричный матч. В каждом сете уже в ранних геймах Аня делала брейк — брала подачу Рыбакиной. То, что соперницы ушли на решающий тай-брейк и играли его 30 минут — это просто фантастика. Сколько матчболов они отыграли — я даже сбилась со счета, пока смотрела. Нервы были накалены до предела, но мне очень хотелось, чтобы Аня поставила точку в этом матче, потому что это однозначно лучший матч в ее карьере, и всегда обидно, если такая встреча не заканчивается в твою пользу», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

В третьем круге турнира «Большого шлема» 25-летняя Блинкова сыграет с итальянкой Ясминой Паолини.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/18/22140463.shtml
Теннис
Australian Open
Анастасия Пивоварова
Анна Блинкова
Елена Рыбакина
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