Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:50

Петрова назвала Мирру Андрееву открытием «Ролан Гаррос» 2023 года

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова поделилась мнением о выступлении российских теннисисток в основной сетке «Ролан Гаррос».

«В женском турнире в этом году было очень много россиянок в основной сетке, что очень приятно. Во-первых, открытие этого турнира — это Мирра Андреева, которая пробилась через квалификацию и дошла до третьего круга, где проиграла Кори Гауфф, но все равно взяла у нее сет. А Гауфф — это теннисистка из первой десятки мирового рейтинга. Во-вторых, очень приятно было увидеть Элину Аванесян в четвертом круге», — цитирует Петрову «Газета.Ru».

Открытый чемпионат Франции проходит с 22 мая по 11 июня. Всего в основной сетке турнира выступало 13 россиянок.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/07/20615276.shtml?updated
Теннис
Roland Garros
Надежда Петрова
0
Читайте также
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
Ольховский: «Думаю, Медведев еще может стать первой ракеткой мира, несмотря на ранний вылет с «Ролан Гаррос»
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2023: кто станет королем Парижа?
Петрова: «Все россияне достаточно неплохо выступили на «Ролан Гаррос», кроме Медведева»
Янчук считает, что выступление на Открытом чемпионате Франции придаст уверенности Хачанову
«Ролан Гаррос», результаты матчей 1/4 финала: Свентек — Гауфф, Зверев — Этчеверри и другие
Хаддад Майя обыграла Жабер и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Тарпищев заявил, что Хачанов достойно сыграл против Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
«Хачанов играл правильно, но не сложилось». Колонка Екатерины Макаровой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петрова: «Все россияне достаточно неплохо выступили на «Ролан Гаррос», кроме Медведева»
Новости
RSS RSS
Все новости