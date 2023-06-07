Петрова: «Все россияне достаточно неплохо выступили на «Ролан Гаррос», кроме Медведева»

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова оценила выступления российских теннисистов на «Ролан Гаррос».

«В мужском турнире «Ролан Гаррос» произошли самые большие сенсации для россиян. Очень жалко, что Даниил Медведев так рано покинул турнир. Он мог бы до сих пор играть и встретиться с Александром Зверевым в четвертьфинале — хороший был бы матч. Немножко обидно за Андрея Рублева: вроде все шло так хорошо, он неплохо начал турнир и хорошо играл на грунте. Проиграть матч Лоренцо Сонего, когда Рублев вел 2:0 по сетам, — это очень обидно. Если бы не это, то два россиянина (Рублев и Хачанов) могли бы встретиться в четвертом круге. А следом — Новак Джокович. Этого теннисиста очень сложно пройти. Но в целом россияне достаточно неплохо для себя выступили в мужском турнире, кроме Медведева, конечно. Хотелось бы его до сих пор видеть в сетке», — приводит «Газета.Ru» слова Петровой.

Россиянин Карен Хачанов дальше всех своих соотечественников прошел на «Ролан Гаррос». Он пробился в четвертьфинал турнира, где уступил сербу Новаку Джоковичу.

Открытый чемпионат Франции стартовал 28 мая и завершится 11 июня.