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Сегодня, 17:28

Петра Квитова вышла в четвертый круг Уимблдона

Руслан Минаев
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Чешка Петра Квитова вышла в четвертый круг Уимблдона.

Двукратная победительница травяного турнира «Большого шлема» победила сербку Наталию Стеванович — 6:3, 7:5.

В четвертом круге Квитова встретится с победительницей матча Онс Жабер (Тунис, 6) — Бьянка Андрееску (Канада).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Петра Квитова (Чехия, 9) — Наталия Стеванович (Сербия, Q) — 6:3, 7:5

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Петра Квитова
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