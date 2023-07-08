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Сегодня, 16:08

Тарпищев считает, что Мирра Андреева превзошла ожидания на Уимблдоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что 16-летней российской теннисистке Мирре Андреевой нечего бояться, так как она уже превзошла ожидания, выйдя в третий круг Уимблдона.

«Андреевой бояться уже нечего. Она уже превзошла ожидания. А у соперниц теперь есть мандраж. В предстоящем матче Андреевой терять нечего, а Потапова обязана выиграть. Это психологически давит», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Во втором круге Уимблдона 16-летняя российская теннисистка на отказе обыграла чешку Барбору Крейчикову (6:3, 4:0). Ее следующей соперницей станет россиянка Анастасия Потапова.

Источник: https://tass.ru/sport/18224271
Теннис
Уимблдон
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
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