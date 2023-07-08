Уимблдон-2023: расписание 8 июля в женском одиночном разряде
Суббота, 8 июля — шестой игровой день Уимблдона-2023.
Уимблдон (время начала матчей — мск, ориентировочное)
Третий круг
Екатерина Александрова (Россия, 21) — Далма Галфи (Венгрия). 13.00
Петра Квитова (Чехия, 9) — Наталия Стеванович (Сербия, Q). 13.00
Сорана Кирстя (Румыния) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 13). 13.00
Марта Костюк (Украина) — Мэдисон Кис (США, 25). 15.00
Анастасия Потапова (Россия, 22) — Мирра Андреева (Россия, Q). 16.30
Анна Блинкова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2). 17.00
Онс Жабер (Тунис, 6) — Бьянка Андрееску (Канада). 17.30
Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Кэти Бултер (Великобритания, WC). 19.00
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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