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Уимблдон-2023: расписание 8 июля в женском одиночном разряде

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Мирра Андреева.
Фото Reuters

Суббота, 8 июля — шестой игровой день Уимблдона-2023.

Уимблдон (время начала матчей — мск, ориентировочное)

Третий круг

Екатерина Александрова (Россия, 21) — Далма Галфи (Венгрия). 13.00

Петра Квитова (Чехия, 9) — Наталия Стеванович (Сербия, Q). 13.00

Сорана Кирстя (Румыния) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 13). 13.00

Марта Костюк (Украина) — Мэдисон Кис (США, 25). 15.00

Анастасия Потапова (Россия, 22) — Мирра Андреева (Россия, Q). 16.30

Анна Блинкова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2). 17.00

Онс Жабер (Тунис, 6) — Бьянка Андрееску (Канада). 17.30

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Кэти Бултер (Великобритания, WC). 19.00

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
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Уимблдон-2023: расписание 8 июля в мужском одиночном разряде
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