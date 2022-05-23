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Сегодня, 16:39

Первый теннисист снялся с Уимблдона из-за лишения рейтинговых очков

Анна Горшкова
Корреспондент
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Люка Пуй.
Фото Reuters

Французский теннисист Люка Пуй стал первым игроком, который заявил, что не будет играть на Уимблдоне из-за лишения рейтинговых очков.

«Я понимаю разочарование российских игроков и несправедливость их отстранения, знаю, что они не имеют к происходящему никакого отношения. Но теперь несправедливость касается 240 игроков вместо 12. Мы не можем все расплачиваться за последствия.

Это решение не было единогласным. Мы даже не знаем, было ли голосование. В любом случае, все игроки, с которыми я разговаривал, против. Призовые теперь на Уимблдоне будут не такими, как ожидалось, они будут меньше», — приводит слова Пуя Daily Express со ссылкой на L’Equipe.

162-я ракетка мира также заявил, что вначале не хотел играть на Уимблдоне, но потом передумал и записался.

«Я изначально решил не играть на Уимблдоне, потом сказал себе: „Нет, это все равно Большой шлем, ты поедешь“, и записался на турниры на травяных кортах. Но теперь думаю, что не поеду», — заявил Пуй.

В пятницу, 20 мая, АТР и WTA приняли решение не присуждать участникам Уимблдонского турнира рейтинговые очки из-за отказа организаторов допускать российских и белорусских игроков.

Всеанглийская ассоциация лаун-тенниса выразила разочарование этим решением и подчеркнула, что не будут пересматривать свой запрет.

Уимблдон в Великобритании пройдет с 27 июня по 10 июля.

Источник: https://www.express.co.uk/sport/tennis/1614567/Wimbledon-boycott-ranking-points-stripped-ATP-WTA-Russian-ban-tennis-news
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