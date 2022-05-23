Первый теннисист снялся с Уимблдона из-за лишения рейтинговых очков

Французский теннисист Люка Пуй стал первым игроком, который заявил, что не будет играть на Уимблдоне из-за лишения рейтинговых очков.

«Я понимаю разочарование российских игроков и несправедливость их отстранения, знаю, что они не имеют к происходящему никакого отношения. Но теперь несправедливость касается 240 игроков вместо 12. Мы не можем все расплачиваться за последствия.

Это решение не было единогласным. Мы даже не знаем, было ли голосование. В любом случае, все игроки, с которыми я разговаривал, против. Призовые теперь на Уимблдоне будут не такими, как ожидалось, они будут меньше», — приводит слова Пуя Daily Express со ссылкой на L’Equipe.

162-я ракетка мира также заявил, что вначале не хотел играть на Уимблдоне, но потом передумал и записался.

«Я изначально решил не играть на Уимблдоне, потом сказал себе: „Нет, это все равно Большой шлем, ты поедешь“, и записался на турниры на травяных кортах. Но теперь думаю, что не поеду», — заявил Пуй.

В пятницу, 20 мая, АТР и WTA приняли решение не присуждать участникам Уимблдонского турнира рейтинговые очки из-за отказа организаторов допускать российских и белорусских игроков.

Всеанглийская ассоциация лаун-тенниса выразила разочарование этим решением и подчеркнула, что не будут пересматривать свой запрет.

Уимблдон в Великобритании пройдет с 27 июня по 10 июля.