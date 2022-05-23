Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:02

Свентек вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Первая ракетка мира Ига Свентек обыграла украинку Лесю Цуренко в первом круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 54 минуты и завершился со счетом 6:2, 6:0.

Польская теннисистка ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Цуренко — ни одного эйса и двойной ошибки, и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Для Свентек эта победа стала 29-й подряд. Во втором круге «Ролан Гаррос» она встретится с победительницей матча Элисон Риске (США) — Даяна Ястремская (Украина).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Леся Цуренко (Украина, Q) — 6:2, 6:0

Теннис
Ига Свентек
0
Читайте также
«От обвинений во фригидности до беременности в 35 лет». Как Мария Шарапова искала свою любовь
Валидольная победа «МанСити», рекорды «Реала», сумасшествие в Милане и питерское чудо. Шесть супергероев футбольных топ-лиг
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Краинович обыграл Опелку и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости