Андрееску вышла во второй круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Бенчич

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла бельгийку Изалин Бонавантюр в первом круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 1 час 59 минут и завершился со счетом 3:6, 7:5, 6:0.

Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь из 16 брейк-пойнтов. На счету Бонавантюр — три эйса, 10 двойных и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Андрееску сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Бьянка Андрееску (Канада) — Изалин Бонавантюр (Бельгия, Q) — 3:6, 7:5, 6:0