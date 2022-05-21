Уимблдон не вернет россиян из-за отмены очков. Англичане не раскаялись

Поддержка российских и белорусских игроков со стороны теннисных властей приятна, но бессмысленна.

Всеанглийская ассоциация лаун-тенниса выразила разочарование совместным решением ATP, WTA и ITF отказаться от начисления рейтинговых очков на Уимблдонском турнире «Большого шлема» из-за дискриминации игроков из России и Белоруссии. При этом в Лондоне подчеркнули, что «сохраняют свою позицию» в отношении недопуска игроков в нейтральном статусе на соревнования, которые пройдут с 27 июня по 10 июля. Никакого пересмотра скандального запрета не предвидится, а это значит, что британский мейджор превращается в крупнейший в мире выставочный турнир. Недовольные таким решением уже заявили, что теннисные власти «нарушили права большинства игроков ради незначительного меньшинства».

Единственно правильное решение?

— Мы считаем решения о лишении Уимблдона очков непропорциональными в контексте исключительных и экстремальных обстоятельств и положения, в котором мы оказались, они наносят ущерб всем игрокам, которые соревнуются в туре, — говорится в заявлении организаторов Уимблдона. — Учитывая позицию правительства Великобритании, мы по-прежнему считаем, что приняли единственно правильное решение, приемлемое для Уимблдона как всемирно известного спортивного турнира, и поддерживаем его.

Ранее британские политики неоднократно говорили о том, что санкции против Уимблдона из-за россиян «пошлют мировому сообществу неверный сигнал». Однако в разъяснениях на сайте мужской теннисной ассоциации (ATP) говорится, что указания не пускать россиян и белорусов на лондонский мейджор со стороны правительства Великобритании не были жесткими, и существовали альтернативные варианты выхода из сложной ситуации. В частности — подписание нейтральными спортсменами некой политической декларации. Не факт, что это было бы для наших спортсменов лучше, но тезис о «единственно правильном решении» выглядит довольно жалко.

— Нам важно не допустить создания прецедента одностороннего принятия решений со стороны турниров, — объяснили свой вердикт в ATP. — Наша организация может существовать и процветать только при соблюдении принципов общего управления. Глубоко субъективные решения отдельных турниров относительно того, какие мировые конфликты или иные события должны влиять на теннис, а какие — нет, грозят разрушить ATP-тур и посеять глубокие разногласия. Все решения должны приниматься коллективно и под общим управлением.

Санкции ведут в тупик

За время, минувшее со скандального решения Уимблдона об отстранении россиян и белорусов, публиковалось множество объяснений этого поступка. Самое дикое из них заключалось в том, члены королевской семьи Великобритании, которые традиционно награждают победителей этого турнира, якобы по политическим причинам не желали участвовать в одной церемонии с россиянами. Вероятность такого исхода была невысокой, но все же была. Кроме того, говорилось о сложностях с обеспечением безопасности игроков из России и их семей, а таже об опасении отказов игроков выходить на один корт с россиянами. Однако на протяжении трех месяцев ни на одном теннисном турнире таких проблем не было, и непонятно, почему они должны появиться именно в Лондоне. Что касается членов королевской семьи, то ничто не мешало им оказаться от посещения Уимблдона — такие истории уже бывали и без политических резонов.

В целом решение теннисных властей — судьбоносное для нашего спорта. Впервые кто-то всерьез вступился за права наших спортсменов, хотя в ATP, WTA и ITF говорят, что дело не в россиянах, а в принципе. Всеанглийский клуб давно вел себя заносчиво и неуважительно по отношению ко всему теннисному сообществу, и очевидно, что «русское дело» просто переполнило чашу терпения. Конечно, украинские игроки сейчас называют ситуацию «позорной», но позорная она в первую очередь для организаторов Уимблдона. Лондонский мейджор и так сильно пострадал из-за отмены в разгар пандемии в 2020 году, а тут — новый удар. При этом надо помнить, что любые санкции, даже когда они являются «контрсанкциями», ведут в тупик. Вот и сейчас Всеанглийский клуб ради сохранения лица не отказывается от запрета на участие для россиян, и это превращает конфликт в безвыходный.

По непонятным причинам ATP и WTA решил не замораживать прошлогодние очки Уимблдона, а просто списать их 11 июля. В этой ситуации главными пострадавшими становятся прошлогодний победитель мужского турнира Новак Джокович и финалистка женских соревнований Каролина Плишкова. Их соперники по финалам Маттео Берреттини и Эшли Барти по разным причинам сейчас не выступают, а вот серб и чешка лишатся возможности защитить много очков и, возможно, потеряют в рейтинге. При этом тот же Джокович говорит, что в любом случае не собирается бойкотировать Уимблдон, поскольку в принципе против таких методов. Не собирается тратить время на суд со Всеанглийским клубом и недопущенный россиянин Даниил Медведев, хотя его перспективы выиграть у нарушителей трудового законодательства Соединенного королевства оцениваются достаточно высоко.

В целом позиции сторон ясны, и сейчас наступает период осмысления последствий беспрецедентного наказания старейшего теннисного турнира. Наверняка решением по снятию очков будут недовольны многие игроки, особенно из Великобритании и Украины, а также из нижней части первой сотни и верхней части второй сотни рейтингов. Также непонятно, сохранится ли заявленный призовой фонд — не исключено, что он сократится, что может привести к отказу от выступления Лондоне некоторых игроков, которые и так не в восторге от необходимости адаптироваться к своеобразному травяному покрытию. Трагедия еще и в том, что в календаре у Уимблдона нет альтернативы (если, конечно, не считать мелких соревнований). Но именно отсутствие возможности для забаненных россиян и белорусов выступить где-то еще, в итоге и стало последней каплей, заставивший теннисные власти встать на защиту прав жертв дискриминации.