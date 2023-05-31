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Сегодня, 14:23

Пегула сыграет с Мертенс в третьем круге «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Элисе Мертенс.
Фото AFP

Американка Джессика Пегула и бельгийка Элисе Мертенс встретятся в третьем круге Открытого чемпионата Франции-2023.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Пегула играла с Камилой Джорджи из Италии, которая отказалась продолжать матч при счете 6:2 в пользу Джессики.

Мертенс в своем матче обыграла Камилу Осорио из Колумбии со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Счет в личных встречах Пегулы и Мертенс 2-0 в пользу представительный Бельгии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Джессика Пегула (США, 3) — Камила Джорджи (Италия) — 6:2 отказ 2-го игрока

Элисе Мертенс (Бельгия, 28) — Камила Осорио (Колумбия, LL) — 6:3, 7:6 (7:3)

Теннис
Roland Garros
Джессика Пегула
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