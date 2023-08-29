Пегула победила Джорджи и вышла во второй круг US Open
Американка Джессика Пегула победила итальянку Камилу Джорджи в первом круге US Open — 6:2, 6:2.
Во втором круге 3-я ракетка мира встретится с победительницей матча Патрича Мария Тиг (Румыния) — Ребекка Марино (Канада).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Джессика Пегула (США, 3) — Камила Джорджи (Италия) — 6:2, 6:2
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