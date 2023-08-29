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Сегодня, 22:22

Пегула победила Джорджи и вышла во второй круг US Open

Руслан Минаев
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Американка Джессика Пегула победила итальянку Камилу Джорджи в первом круге US Open — 6:2, 6:2.

Во втором круге 3-я ракетка мира встретится с победительницей матча Патрича Мария Тиг (Румыния) — Ребекка Марино (Канада).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Джессика Пегула (США, 3) — Камила Джорджи (Италия) — 6:2, 6:2

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

US Open
Джессика Пегула
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