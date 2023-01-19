Павлюченкова в паре с Рыбакиной одержала победу на старте Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с Еленой Рыбакиной вышла во второй круг Australian Open 2023.

На старте турнира девушки обыграли Людмилу Киченок и Елену Остапенко (Украина/Латвия) со счетом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.

Павлюченкова и Рыбакина 6 раз подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 7. На счету Киченок и Остапенко — 3 эйса, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Во втором круге Павлюченкова и Рыбакина сыграют с парой Чань Латиша/Алекса Гуарачи (Тайвань/Чили).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 5) — 6:4, 6:4