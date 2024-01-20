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Сегодня, 07:03

Осеан Доден и Чжэн Циньвэнь встретятся в четвертом круге Australian Open

Руслан Минаев
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Француженка Осеан Доден обыграла соотечественницу Клару Бюрель в третьем круге Australian Open — 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 15 минут.

В четвертом круге 95-я сеянная встретится с 15-й ракеткой мира Чжэн Циньвэнь, которая в третьем круге также обыграла соотечественницу — китаянку Ван Яфань со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (10:8).

Победительница этой встречи сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии с лучшей в матче Анна Калинская (Россия) — Анна Блинкова (Россия)/Ясмина Паолини (Италия).

Победительница квалификации Даяна Ястремская (Украина) обыграла 27-ю сеянную Эмму Наварро (США) со счетом 6:2, 2:6, 6:1.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Осеан Доден (Франция) — Клара Бюрель (Франция) — 6:2, 6:4

Чжэн Циньвэнь (Китай, 15) — Ван Яфань (Китай) — 6:4, 2:6, 7:6 (10:8)

Даяна Ястремская (Украина, Q) — Эмма Наварро (США, 27) — 6:2, 2:6, 6:1

Теннис
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