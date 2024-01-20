Тарпищев считает, что Рублев находится в оптимальной форме на Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о победе Андрея Рублева над Себастьяном Кордой в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

«Андрей хорошо играл и почти не оставил шансов сопернику. Приятно, что по ходу турнира он прибавляет и сейчас уже в той форме, которая у него оптимальная. К сожалению, у Рублева тяжелая сетка, но будем надеяться на лучшее», — цитирует Тарпищева ТАСС.