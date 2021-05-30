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Осака оштрафована на 15 тысяч долларов за отказ от общения с журналистами на Roland Garros

18:06
Наоми Осака. Фото Twitter
Наоми Осака. Фото Twitter
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Японская теннисистка Наоми Осака получила штраф в 15 тысяч долларов, сообщает официальный сайт Roland Garros. Такое наказание спортсменка получила за отказ от обязательного общения с журналистами.

В заявлении говорится, что представители турнира связались с Осакой и просили ее пересмотреть свою позицию, но безуспешно. Несмотря на напоминание про обязательства по общению со СМИ, она не изменила свою позицию.

Также Осака была предупреждена о том, что дальнейший отказ от выполнения своих обязательств может повлечь дальнейшие санкции. Так, японка может быть оштрафована на более крупную сумму или даже дисквалифицирована на турнирах «Большого шлема».

Теннисистка ранее объяснила свое решение отказаться от общения с прессой. 23-летняя Осака занимает второе место в рейтинге WTA.

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