Осака отказалась от общения с журналистами на Roland Garros

Японская теннисистка Наоми Осака объявила об отказе от общения с журналистами во время турнира «Большого шлема» Roland Garros.

«Я не буду общаться с журналистами и посещать пресс-конференции во время Roland Garros. Я часто чувствую, что людям нет дела до психического здоровья спортсменов. Когда я вижу какую-то пресс-конференцию или участвую в ней, то понимаю, что это похоже на правду. Нам часто задают вопросы, которые уже задавали много раз до этого, или вопросы, которые заставляют нас сомневаться в себе. Я не хочу тратить время на людей, которые во мне сомневаются. Мое решение никак не связано с самим турниром и с несколькими журналистами, которые интервьюировали меня с начала карьеры. Я поддерживаю с ними дружеские отношения», — написала у себя в Instagram Осака.

Спортсменка отметила, что не опасается штрафов за неявку на пресс-конференции.

«Если организации продолжат заявлять: «Иди на пресс-конференцию, или получишь штраф» и продолжат игнорировать психическое здоровье спортсменов, главных действующих лиц соревнований, то я просто рассмеюсь. Надеюсь, что большая часть суммы, на которую меня оштрафуют, отправится в благотворительную организацию, которая занимается психическим здоровьем», — добавила теннисистка.

23-летняя Осака занимает второе место в рейтинге WTA.

Основная сетка Roland Garros стартует 30 мая, турнир продлится до 13 июня. Лучшим достижением Осаки на французском турнире является выход в третий круг.