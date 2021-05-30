Соболенко обыграла Конюх в первом раунде Roland Garros
18:53
В матче первого раунда Roland Garros в женском одиночном разряде белорусская теннисистка Арина Соболенко победила хорватку Ану Конюх (6:4, 6:3).
Матч продолжался один час и 17 минут. Следующей соперницей Соболенко станет победительница пары Диан Парри (Франция) — Александра Соснович (Белоруссия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Ана Конюх (Хорватия, Q) — 6:4, 6:3
Клара Таусон (Дания) — Екатерина Горгодзе (Грузия, Q) — 6:4, 6:2
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