Веснина вышла во второй круг Roland Garros
17:34
Российская теннисистка Елена Веснина вышла во второй круг Roland Garros.
В первом круге россиянка обыграла Ольгу Говорцову из Белоруссии со счетом 6:1, 6:0. Встреча продолжалась один час.
В следующем матче Веснина встретится с Петрой Квитовой из Чехии.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Веснина (Россия) — Ольга Говорцова (Белоруссия, LL) — 6:1, 6:0
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