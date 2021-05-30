Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Веснина вышла во второй круг Roland Garros

17:34
Теги:

Российская теннисистка Елена Веснина вышла во второй круг Roland Garros.

В первом круге россиянка обыграла Ольгу Говорцову из Белоруссии со счетом 6:1, 6:0. Встреча продолжалась один час.

В следующем матче Веснина встретится с Петрой Квитовой из Чехии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Веснина (Россия) — Ольга Говорцова (Белоруссия, LL) — 6:1, 6:0

Читайте также

Хасбик и Абдурозик захватили мир. Их бой зацепил даже Шакила О'Нила
В Белоруссии опубликовали фото купания Лукашенко в Черном море в Сочи
Американский генерал: русские "изматывают" наших пилотов в Арктике
Мужчины каких знаков притягивают богатство

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд