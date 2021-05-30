Российская теннисистка Елена Веснина вышла во второй круг Roland Garros.

В первом круге россиянка обыграла Ольгу Говорцову из Белоруссии со счетом 6:1, 6:0. Встреча продолжалась один час.

В следующем матче Веснина встретится с Петрой Квитовой из Чехии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Веснина (Россия) — Ольга Говорцова (Белоруссия, LL) — 6:1, 6:0