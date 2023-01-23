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Сегодня, 08:24

Определились все четвертьфиналистки Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Определились все четвертьфинальные пары Australian Open среди женщин.

Елена Рыбакина (Казахстан) — Елена Остапенко (Латвия);

Джессика Пегула (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия);

Каролина Плишкова (Чехия) — Магда Линетт (Польша);

Арина Соболенко (Белоруссия) — Донна Векич (Хорватия).

В основной сетке Australian Open стартовали 14 россиянок. В первом круге турнира завершили свое участие Анна Калинская, Камилла Рахимова, Полина Кудерметова, Анна Блинкова, Диана Шнайдер, Елена Родина, Оксана Селехметьева, Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Людмила Самсонова дошли до второго круга, Варвара Грачева и Екатерина Александрова уступили в третьем круге.

Australian Open
Арина Соболенко
Джессика Пегула
Донна Векич
Елена Остапенко
Елена Рыбакина
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