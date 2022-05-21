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Сегодня, 01:03

Определились соперники российских теннисистов на «Ролан Гаррос»

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Определились соперники российских теннисистов в первом круге Открытого чемпионата Франции.

«Ролан Гаррос» стартует в Париже в понедельник, 22 мая.

Пары выглядят следующим образом:

Андрей Кузнецов (Россия) — Диего Шварцман (Аргентина);

Камило Уго Карабелли (Аргентина) — Аслан Карацев (Россия);

Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) — Павел Котов (Россия);

Нуну Боржес (Португалия) — Карен Хачанов (Россия);

Андрей Рублев (Россия) — Квон Сун У (Южная Корея);

Даниил Медведев (Россия) — Факундо Багнис (Аргентина).

&laquo;Ролан Гаррос&raquo;. Ролан Гаррос-2022: даты, расписание, участники, фавориты
Roland Garros
Андрей Кузнецов
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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