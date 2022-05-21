Определились соперники российских теннисистов на «Ролан Гаррос»
Определились соперники российских теннисистов в первом круге Открытого чемпионата Франции.
«Ролан Гаррос» стартует в Париже в понедельник, 22 мая.
Пары выглядят следующим образом:
Андрей Кузнецов (Россия) — Диего Шварцман (Аргентина);
Камило Уго Карабелли (Аргентина) — Аслан Карацев (Россия);
Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) — Павел Котов (Россия);
Нуну Боржес (Португалия) — Карен Хачанов (Россия);
Андрей Рублев (Россия) — Квон Сун У (Южная Корея);
Даниил Медведев (Россия) — Факундо Багнис (Аргентина).
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