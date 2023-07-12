Жабер о победе над Рыбакиной: «Хотела бы поменять эту игру на прошлогодний финал Уимблдона»

Туниска Онс Жабер прокомментировала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдона — 6:7 (5:7), 6:4, 6:1.

В финале прошлогоднего турнира «Большого шлема» в Лондоне Рыбакина победила Жабер.

«Я очень хотела бы обменять эту игру на прошлогодний финал (смеется). Я очень довольна своим выступлением. Я рада, что прокричалась, позлилась, а потом сосредоточилась. Надеюсь, что смогу справляться с эмоциями и дальше.

После первого сета я крикнула тренеру: «Ты же сам сказал так играть и смотри, что вышло». Но мне удалось вернуться в нужный ритм и настрой и верить, что план является правильным", — сказала Жабер после игры.

За выход в финал туниска сыграет с Ариной Соболенко (Белоруссия).