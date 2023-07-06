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Сегодня, 21:30

Ольховский заявил, что Сафиуллину надо стараться использовать шанс пройти еще дальше на Уимблдоне

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о победе россиянина Романа Сафиуллина над французом Корентеном Муте во втором круге Уимблдона.

«Я говорил, что Сафиуллин имеет хорошие шансы на победу в матче против Муте. Роман в первом круге сыграл качественно и сегодня вновь был хорошо готов. В третьем сете были проблемы, дважды не мог удержать преимущество в брейк, но завершил все-таки в свою пользу сет. Выход в третий круг — это очень хороший результат для Сафиуллина», — приводит «РБ Спорт» слова Ольховского.

Также он оценил следующего соперника россиянина.

«Гвидо Пелья в третьем круге? Этот соперник точно Роману по силам, это хороший шанс пройти еще дальше и надо стараться его использовать», — добавил бывший теннисист.

Соперником Сафиуллина в третьем круге турнира станет аргентинец Гвидо Пелья, который ранее обыграл француза Гарольда Майо. Матч между российским и аргентинским теннисистами пройдет 8 июля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-ol-hovskij-safiullinu-nado-starat-sya-ispol-zovat-shans-projti-eshhe-dal-she-na-uimbldone/
Теннис
Уимблдон
Андрей Ольховский
Роман Сафиуллин
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