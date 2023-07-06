Рыбакина вышла в третий круг Уимблдона

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Теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, обыграла Ализе Корне из Франции во втором круге Уимблдона — 6:2, 7:6 (7:2).

Игра продолжалась 1 час 44 минуты.

В следующем круге Рыбакина сыграет с Кэти Бултер из Великобритании.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан) — Ализе Корне (Франция) — 6:2, 7:6 (7:2)