Рыбакина вышла в третий круг Уимблдона
Теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, обыграла Ализе Корне из Франции во втором круге Уимблдона — 6:2, 7:6 (7:2).
Игра продолжалась 1 час 44 минуты.
В следующем круге Рыбакина сыграет с Кэти Бултер из Великобритании.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан) — Ализе Корне (Франция) — 6:2, 7:6 (7:2)
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