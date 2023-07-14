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Сегодня, 15:37

Ольховский считает Алькараса фаворитом в матче с Медведевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от полуфинала Уимблдона между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я считаю, что Медведеву по силам выиграть, если он сможет прибавить по сравнению с предыдущим матчем. Дане нужно проявить цепкость, держать свою подачу, тогда шансы появятся. Мне кажется, у Алькараса будет преимущество, у него больше шансов на победу, для меня он фаворит», — приводит слова Ольховского ТАСС.

В четвертьфинале 27-летний россиянин в пяти сетах обыграл американца Кристофера Юбенкса.

Полуфинал Медведев — Алькарас пройдет 14 июля на Центральном корте.

Источник: https://tass.ru/sport/18274963
Теннис
Уимблдон
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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