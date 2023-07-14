Ольховский считает Алькараса фаворитом в матче с Медведевым

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от полуфинала Уимблдона между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я считаю, что Медведеву по силам выиграть, если он сможет прибавить по сравнению с предыдущим матчем. Дане нужно проявить цепкость, держать свою подачу, тогда шансы появятся. Мне кажется, у Алькараса будет преимущество, у него больше шансов на победу, для меня он фаворит», — приводит слова Ольховского ТАСС.

В четвертьфинале 27-летний россиянин в пяти сетах обыграл американца Кристофера Юбенкса.

Полуфинал Медведев — Алькарас пройдет 14 июля на Центральном корте.