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Ольховский признался, что его удивила игра Зверева и Алькараса в четвертьфинале Australian Open

Алина Савинова
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Полуфиналист Открытого чемпионата Австралии в парном разряде Андрей Ольховский оценил матч немца Александра Зверева и испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале Australian Open. Представитель Германии обыграл вторую ракетку мира в четырех сетах.

«Если честно, то удивила игра. Удивило, что Алькарас очень быстро хотел закончить розыгрыши. Играл в удар, и было достаточно большое количество ошибок. Я, наоборот, думал, что Алькарас будет стремиться чуть дольше держать мяч и позиционно играть, не спешить вкладывать из любой позиции так, чтобы соперник не добежал. Думаю, Алькарас двигается лучше, чем Зверев, и у него должно было быть преимущество. Поэтому счет 6:1, 6:3, 5:3 меня очень удивил. А потом меня удивил гейм на матч — 5:4. И дальше Зверев проигрывает сет, когда матч был у него уже в кармане. Но дальше он дожал. Какой-то не очень понятный матч с той точки зрения, что не было какого-то стабильного уровня. На мой взгляд, Первые два четвертьфинала были покачественнее, потому что не было таких провалов по ходу матчей», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

В полуфинале турнира Зверев встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Матч между ними состоится 26 января.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/25/22191445.shtml?updated
Теннис
Андрей Ольховский
Карлос Алькарас
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