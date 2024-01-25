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Сегодня, 19:10

Ольховский рассказал, в чем Медведев сильнее Хуркача

Алина Савинова
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Полуфиналист Открытого чемпионата Австралии в парном разряде Андрей Ольховский объяснил, почему поляк Хуберт Хуркач проиграл россиянину Даниилу Медведеву в четвертьфинале Australian Open.

«Хуркач с таким ростом попадал слишком мало первой подачей, процент у него невысок. Чем это объясняется? Волнением? Сложно сказать. Я понимаю, когда ты 180 см. Но когда твой рост — два метра, и ты подаешь с высоты, но не попадаешь в квадрат... Не знаю, что сказать. Обычно в матче Хуркача подача — это оружие. Здесь он в какие-то моменты убирал это оружие и подавал вторым мячом. А в розыгрышах Даня может играть лучше и сильнее, и, думаю, в решающие моменты этого матча так и произошло», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

Медведев обыграл Хуркача в пяти сетах — 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. В полуфинале турнира он встретится с немцем Александром Зверевым. Матч между ними пройдет 26 января.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/25/22190653.shtml
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Хуберт Хуркач
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