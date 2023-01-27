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Сегодня, 14:07

Новак Джокович вышел в финал Australian Open

Виктория Кравченко
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Australian Open, обыграв в 1/2 финала американца Томми Пола (7:5, 6:1, 6:2). Игра длилась 2 часа 20 минут.

Серб выполнил 12 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 11. В активе американца четыре эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

В финале турнира Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл россиянина Карена Хачанова со счетом 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 4) — Томми Пол (США) — 7:5, 6:1, 6:2

Australian Open
Новак Джокович
Стефанос Циципас
4
44
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