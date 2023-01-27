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Сегодня, 13:02

Хачанов рассказал, будет ли смотреть финал Australian Open

Виктория Кравченко
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, планирует ли смотреть финальный матч Australian Open. 27 января россиянин проиграл греку Стефаносу Циципасу со счетом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6 в полуфинале турнира.

«Нет, если я буду в том же временном поясе, то побуду с семьей. Я не видел родных пять недель. А может, и посмотрю финал, почему нет? Я люблю этот вид спорта. Но, может, сначала посмотрю полуфинал, кто выиграет, Новак или Пол, а потом — какой подход изберет этот парень. Мне будет интересно посмотреть на это», — сказал Хачанов на пресс-конференции.

В финале Циципас сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США). Финальный матч состоится 29 января.

Карен Хачанов
Стефанос Циципас
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