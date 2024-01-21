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Сегодня, 07:36

Джокович победил Маннарино и вышел в четвертьфинал Australian Open

Руслан Минаев
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Серб Новак Джокович обыграл француза Адриана Маннарино в четвертом круге Australian Open — 6:0, 6:0, 6:3.

Матч длился 1 час 47 минут. Джокович за игру сделал 17 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 7 из 11 брейк-пойнтов. У Маннарино — 1 эйс и ни одного из 3 брейк-пойнтов.

Первая ракетка мира Джокович одержал 32-ю победу на Australian Open подряд.

Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии и сыграет с победителем матча Тэйлор Фритц (США) — Стефанос Циципас (Греция).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Адриан Маннарино (Франция, 20) — 6:0, 6:0, 6:3

Источник: Сетка Australian Open
Теннис
Australian Open
Адриан Маннарино
Новак Джокович
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