Джокович победил Маннарино и вышел в четвертьфинал Australian Open
Серб Новак Джокович обыграл француза Адриана Маннарино в четвертом круге Australian Open — 6:0, 6:0, 6:3.
Матч длился 1 час 47 минут. Джокович за игру сделал 17 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 7 из 11 брейк-пойнтов. У Маннарино — 1 эйс и ни одного из 3 брейк-пойнтов.
Первая ракетка мира Джокович одержал 32-ю победу на Australian Open подряд.
Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии и сыграет с победителем матча Тэйлор Фритц (США) — Стефанос Циципас (Греция).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Адриан Маннарино (Франция, 20) — 6:0, 6:0, 6:3
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