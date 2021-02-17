Мухова вышла в полуфинал Australian Open
05:12
Чешка Каролина Мухова одержала победу в четвертьфинале Australian Open. В трех сетах она переиграла австралийку Эшли Барти.
Соперница Муховой определится в матче Дженнифер Брэди — Джессика Пегула.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каролина Мухова (Чехия) — Эшли Барти (Австралия) — 1:6, 6:3, 6:2
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