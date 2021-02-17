Мухова вышла в полуфинал Australian Open

Чешка Каролина Мухова одержала победу в четвертьфинале Australian Open. В трех сетах она переиграла австралийку Эшли Барти.

Соперница Муховой определится в матче Дженнифер Брэди — Джессика Пегула.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролина Мухова (Чехия) — Эшли Барти (Австралия) — 1:6, 6:3, 6:2