Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев сыграют друг против друга в 1/4 финала Australian Open. Игра пройдет в Мельбурне и начнется в 7:00 по московскому времени.

В четвертом круге Рублев победил норвежца Каспера Руда после того, как соперник отказался от проведения встречи. Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинала Australian Open. В предыдущем раунде он обыграл Маккензи Макдональда со счетом 6:4, 6:2, 6:3 и продлил свою победную серию до 18 матчей.

Следить за матчем Рублев — Медведев вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Eurosport.ru.

Видеотрансляция матча Рублев — Медведев на Australian Open