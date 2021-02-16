Метревели рассказал о шансах Карацева на матч с Джоковичем
19:55
Бывший советский теннисист, комментатор Александр Метревели оценил шансы россиянина Аслана Карацева на полуфинал Australian Open против серба Новака Джоковича.
«Против Джоковича у Карацева шансов маловато, — цитирует Метревели «Советский спорт». — Джокович и Зверев показали теннис высокого уровня. Хотя начинал турнир Джокович не очень хорошо, но сейчас снова похож на себя».
Полуфинальная игра Джокович — Карацев состоится 18 февраля и начнется в 11.30 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/grand-slam/news/karacev-sygraet-s-dzhokovichem-v-polufinale-australian-open-1758179/
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