Метревели рассказал о шансах Карацева на матч с Джоковичем

Бывший советский теннисист, комментатор Александр Метревели оценил шансы россиянина Аслана Карацева на полуфинал Australian Open против серба Новака Джоковича.

«Против Джоковича у Карацева шансов маловато, — цитирует Метревели «Советский спорт». — Джокович и Зверев показали теннис высокого уровня. Хотя начинал турнир Джокович не очень хорошо, но сейчас снова похож на себя».

Полуфинальная игра Джокович — Карацев состоится 18 февраля и начнется в 11.30 по московскому времени.