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Метревели рассказал о шансах Карацева на матч с Джоковичем

19:55
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Бывший советский теннисист, комментатор Александр Метревели оценил шансы россиянина Аслана Карацева на полуфинал Australian Open против серба Новака Джоковича.

«Против Джоковича у Карацева шансов маловато, — цитирует Метревели «Советский спорт». — Джокович и Зверев показали теннис высокого уровня. Хотя начинал турнир Джокович не очень хорошо, но сейчас снова похож на себя».

Полуфинальная игра Джокович — Карацев состоится 18 февраля и начнется в 11.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/grand-slam/news/karacev-sygraet-s-dzhokovichem-v-polufinale-australian-open-1758179/

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