Андреева — о словах Маррея: «Постараюсь это как-то распечатать и вставить в рамку»

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала реакцию экс первой ракетки мира Энди Маррея на ее победу в матче третьего круга Australian Open с француженкой Дианой Парри (1:6, 6:1, 7:6 (10:5)).

«Честно говоря, я не думала, что он будет смотреть матч, а потом в Twitter что-то комментировать. Постараюсь это как-то распечатать и вставить в рамку. Я буду всюду брать ее с собой. Может быть, повешу на стену, чтобы видеть ее каждый день. (Улыбается.) Высокие ожидания от себя? Может быть, суровость к себе на самом деле помогла мне. Не знаю. Я просто стараюсь мыслить позитивно. Эта суровость, скажем так, помогла мне, потому что обычно я не очень позитивно настроена. Я просто продолжала давить на себя. Я говорила себе не очень хорошие слова», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Маррей после матча написал, что возможно причина, по которой 16-летняя россиянка переломила ход матча, кроется в ее ментальной силе, и в том, что она строга к себе и требует от себя большего, когда проигрывает.

В четвертом круге Андреева сыграет с Барборой Крейчиковой (Чехия, 9).