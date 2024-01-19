Андреева сыграет с Крейчиковой в четвертом круге Australian Open

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла австралийку Сторм Хантер в третьем круге Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 4:6, 7:5, 6:3. Девушку провели на корте 2 часа 30 минут.

11-я ракетка мира Крейчикова 8 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету 180-й ракетки мира Хантер 1 эйс, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В четвертом круге турнира Крейчикова сыграет с россиянкой Миррой Андреевой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Барбора Крейчикова (Чехия, 9) — Сторм Хантер (Австралия, Q) — 4:6, 7:5, 6:3