Андреева сыграет с Крейчиковой в четвертом круге Australian Open
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла австралийку Сторм Хантер в третьем круге Australian Open-2024.
Матч завершился со счетом 4:6, 7:5, 6:3. Девушку провели на корте 2 часа 30 минут.
11-я ракетка мира Крейчикова 8 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету 180-й ракетки мира Хантер 1 эйс, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
В четвертом круге турнира Крейчикова сыграет с россиянкой Миррой Андреевой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Барбора Крейчикова (Чехия, 9) — Сторм Хантер (Австралия, Q) — 4:6, 7:5, 6:3
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