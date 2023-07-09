Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:22

Андреева — о победе над Потаповой: «Счастлива, что выиграла этот матч»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева после победы над соотечественницей Анастасией Потаповой поделился эмоциями от выхода в 1/8 финала Уимблдона.

«Счастлива выиграть этот матч. Поздравляю Анастасию, она отлично играла. Я в свою очередь сделала все, что могла. Пыталась трудиться на корте до самого конца и сейчас чувствую себя великолепно. Мне нравится на Уимблдоне, здесь чудесная атмосфера», — сказала Андреева в интервью после матча.

В матче третьего круга 16-летняя спортсменка обыграла Потапову со счетом 6:2, 7:5. В 1/8 финала Андреева сыграет с американкой Мэдисон Кис.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/11/7/
Уимблдон
Анастасия Потапова
Мирра Андреева
0
Читайте также
Украинцы не хотят жать руки россиянам и в фехтовании. Скандал перед чемпионатом мира
16-летняя Андреева обыграла Потапову и вышла в четвертый круг Уимблдона
В районе Керчи силы ПВО сбили крылатую ракету
В Финляндии назвали угрозой российскую недвижимость
В Иркутске спустя месяц поисков полуторагодовалой девочки нашли ее тело
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы
Андреева: «Я много тренировалась перед Уимблдоном, разговаривала с психологами и своей командой»
Рублев обыгрывает Бублика, Сафиуллин сравнял счет в матче с Шаповаловым. Онлайн-трансляция воскресенья на Уимблдоне
Мирра Андреева победила в дерби в стиле Медведева. 16-летняя россиянка — в четвертом круге Уимблдона!
Чесноков: «Андреева чувствует теннис по-другому, нежели Шарапова»
Ольховский объяснил, за счет чего Андреева обыграла Потапову на Уимблдоне
Димитров сыграет в четвертом круге Уимблдона с Руне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков: «Андреева чувствует теннис по-другому, нежели Шарапова»

Андреева: «Я много тренировалась перед Уимблдоном, разговаривала с психологами и своей командой»
Новости
RSS RSS
Все новости