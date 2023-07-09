Чесноков: «Андреева чувствует теннис по-другому, нежели Шарапова»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал выход россиянки Мирры Андреевой в 1/8 финала Уимблдона-2023.

«Мирра совершенно спокойно прошла эти три круга. Как она это делает? Просто сумасшествие! Конечно, многие сейчас вспоминают Шарапову в 2004 году, но у Андреевой другой стиль. Мирра играет и чувствует игру по-другому. Не стоит сравнивать их игру, это разный теннис. Мирра более методично подходит к тактике своей игры. Она великолепна, но еще не готова к победе в Уимблдоне. Не думаю, что в 16 лет она заберет первое место. Через год она будет претендентом номер один на победу в турнире. Но сейчас больше шансов у Соболенко», — цитирует Чеснокова Sport24.

В матче третьего круга Андреева обыграла соотечественницу Анастасию Потапову (6:2, 7:5). Следующей соперницей 16-летней россиянки станет американка Мэдисон Кис.

На этом турнире Андреева повторила достижение россиянки Марии Шараповой. Она стала второй теннисисткой в возрасте до 17 лет с 2000 года, которая смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона за счет победы в матче третьего круга со счетом 2:0 по сетам. Ранее подобное достижение удалось установить Шараповой.