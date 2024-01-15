Мирра Андреева обыграла Перу и встретится с Жабер во втором круге Australian Open
Мирра Андреева выиграла свой первый матч на Australian Open-2024.
16-летняя россиянка обыграла американку Бернарду Перу в первом круге турнира в двух сетах — 7:5, 6:2.
Во втором круге Андреева встретится с Онс Жабер из Туниса.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Мирра Андреева (Россия) — Бернарда Пера (США) — 7:5, 6:2
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