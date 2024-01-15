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Сегодня, 13:16

Мирра Андреева обыграла Перу и встретится с Жабер во втором круге Australian Open

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Мирра Андреева.
Фото AFP

Мирра Андреева выиграла свой первый матч на Australian Open-2024.

16-летняя россиянка обыграла американку Бернарду Перу в первом круге турнира в двух сетах — 7:5, 6:2.

Во втором круге Андреева встретится с Онс Жабер из Туниса.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Мирра Андреева (Россия) — Бернарда Пера (США) — 7:5, 6:2

Теннис
Australian Open
Мирра Андреева
Онс Жабер
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