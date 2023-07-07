Медведев: «Кажется, я начинаю чувствовать себя на травяном покрытии как дома»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу над французом Адрианом Маннарино (6:3, 6:3, 7:6 (7:5)) во втором круге Уимблдона-2023.

Матч начался вечером в четверг, 6 июля и был перенесен на следующий день из-за плохого освещения.

«Раньше я говорил, что не чувствую себя на травяном покрытии как дома. Кажется, сейчас я начинаю чувствовать себя тут как дома. Я еще не внутри, но уже у двери.

Я не знаю, мог ли я расслабиться сегодня ночью, потому что наш матч не был доигран. Пару лет назад у меня было такое в игре с Хуркачем. Я тогда проиграл, потому что вечером готовился так, словно меня ждет новый матч — принял ледяную ванну, провел остальные процедуры. В этот раз я даже не помыл голову. Впрочем, душ я все же принял», — приводит официальный сайт Уимблдона слова Медведева.

В третьем круге Уимблдона Медведев сыграет против венгра Мартона Фучовича.