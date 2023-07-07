Тарпищев считает, что Андреевой «до лампочки» против кого играть

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что 16-летней российской теннисистке Мирре Андреевой все равно, что о ней пишу и против кого играть.

«Андреева играет хорошо. Ей 16 лет и видно, что устойчивая психика. Ей до лампочки, кто о ней говорит и пишет и против кого играть. Она не задумывается над этим, и это хорошо. Внимание, концентрация на высоком уровне, и хватает терпения. Чешка имела преимущество перед игрой, но Андреева справилась и с давлением, и с соперницей», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Во втором круге Уимблдона 16-летняя российская теннисистка на отказе обыграла чешку Барбору Крейчикову (6:3, 4:0). Ее следующей соперницей станет россиянка Анастасия Потапова.