Медведев близок к личному рекорду на Уимблдоне. Россиянин обыграл неудобного соперника за два дня

Даниил успешно прошел Адриана Маннарино, выйдя в третий круг травяного «Большого шлема».

Уимблдон-2023. Второй круг

Мужчины

Даниил Медведев (Россия, 3) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:3, 6:3, 7:6 (7:5)

Лидер российского тенниса Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона, обыграв в трех партиях француза Адриана Маннарино. Но хотя по счету преимущество Медведева может показаться комфортным, победа далась ему нелегко. К тому же из-за темноты встречу не удалось доиграть в четверг, она растянулась на два дня. Именно в таком двухдневном формате Медведев в 2021-м уступил на Уимблдоне поляку Хуберту Хуркачу, однако сейчас благодаря оригинальному подходу сумел не сбиться с ритма и завершить матч против неудобного соперника в свою пользу.

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Адриан Маннарино. Фото Reuters

Непредсказуемый француз

В первом круге также в трех партиях Даниил прошел британца Артура Фери. Так что получается, что пока на Уимблдоне он не отдал ни сета. Но если в игре с юным Фери это было предсказуемо, то матч с Маннарино ожидался с опаской. Дело в том, что по личным встречам француз вел у Медведева 4:2, а из четырех предыдущих матчей на траве выиграл три. В том числе на Уимблдоне пять лет назад, когда совсем молодой тогда россиянин уступал 0:2 по сетам, сравнял счет и все равно проиграл 4:6, 3:6, 6:4, 7:5, 3:6 за три часа и 12 минут. Впрочем, и сейчас, когда Даниил закрепился в элите мирового тенниса, с Маннарино ему справляться непросто. Что и доказал их матч буквально три недели назад в Хертогенбоше (Нидерланды), где француз взял верх в трех партиях.

Маннарино, кстати, считается классным мастером игры на траве, что доказал на прошлой неделе, дойдя до финала турнира на Мальорке, пусть и уступил там американцу Кристоферу Юбэнксу. Благодаря этому в рейтинге он поднялся на 35-ю строчку — в общем, оппонент по второму кругу достался россиянину едва ли не самый сложный для этой стадии турнира. С другой стороны, это был хороший тест для Даниила, позволявший оценить его нынешнее состояние после не самого впечатляющего до старта Уимблдона травяного сезона — две победы и два поражения в четырех проведенных в Хертогенбоше и немецком Галле матчах.

Маннарино — игрок очень самобытный, левша, со своеобразным замахом, удары которого очень плохо предсказуемы для соперников. Поэтому даже такой работоспособный игрок, как Медведев, порой во время розыгрышей с французом прежде оказывался в тупике. Возможно, еще и потому, что, как в Хертогенбоше, действовал слишком пассивно, частенько уходя в оборону и позволяя сопернику раскладывать мячи по корту. На сей раз россиянин явно сделал правильные выводы, стал действовать более агрессивно, хотя в первой партии ему пришлось очень непросто.

Даниил Медведев. Фото AFP

Главное — не мыть волосы

В четвертом гейме на своей подаче при 1:2 он отыграл два брейк-пойнта, но все же взял гейм за 12 минут. А в седьмом гейме Даниилу самому удалось-таки сделать брейк и немного развалить игру соперника, провалившего концовку сета. Во второй партии Маннарино, которого Медведев очень активно гонял по корту, казалось, начал уставать. Даниил продлил выигрышную серию до девяти геймов подряд, поведя в сете 5:0. Причем наш теннисист порой демонстрировал фантастическую стабильность, выдерживая затяжные и интенсивные обмены ударами. Во втором гейме, когда сделал брейк, он даже раскланялся перед публикой. Правда, француз едва не отыгрался, сделав 5:3. К счастью, в этот момент россиянин вовремя включил подачу, завершив сет эйсом.

Третий сет получился куда более напряженным. Хотя Медведев взял подачу соперника в пятом гейме, затем повел 4:2. Но, возможно, он слишком хотел успеть выиграть матч до наступления темноты, отчего немного задергался и позволил сравнять счет. При 4:4 Даниил четко дал понять судье на вышке, что играть из-за плохой видимости уже невозможно. «Если ты не будешь останавливать матч, то это сделаю я», — сказал россиянин. Сообщив, что при необходимости возьмет медицинский перерыв. Маннарино также не возражал против переноса, так что игру отложили на пятницу, поставив доигровку вторым запуском на второй корт.

Многие помнят, как в четвертом круге Уимблдона-2021 Медведев вел 2:1 по сетам у Хуркача, но после переноса на следующий день проиграл две партии, а с ними и матч. Так что было немного нервно. Что ж, Даниил быстро развеял опасения — он вновь начал гонять француза по корту, пусть и не реализовал брейк-пойнт при 5:5. На тай-брейке россиянин начал с 0:2, однако вскоре вышел вперед и заработал двойной матчбол. Первый блин на своей подаче вышел комом — россиянин сделал двойную. Зато на подаче француза победную точку поставить получилось.

«Не знаю, удалось ли мне расслабиться после того, как матч перенесли. Ведь игра еще не была завершена. Помню, пару лет назад у меня такое было против Хуркача — и я проиграл. Тогда я готовился к продолжению игры как к новому матчу — ванна со льдом и так далее. Тогда это привело к поражению, так что я все изменил. Даже волосы не мыл, сказав, что сделаю это после матча. Сработало! Так что если какой-то матч снова растянется на два дня, сделаю это снова», — с улыбкой прокомментировал итог матча Медведев. В третьем круге Уимблдона он встретится с венгром Мартоном Фучовичем. Причем до этой стадии россиянин дошел на Уимблдоне лишь в четвертый раз за карьеру. В случае победы над Фучовичем он повторит личный рекорд на турнире — выход в четвертый круг.

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