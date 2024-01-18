Медведев взял третий сет в матче с Руусувуори во втором круге Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл третий сет в матче второго круга Australian Open против финна Эмиля Руусувуори — 3:6, 6:7 (1:7), 6:4.

В этой партии россиянин дважды брейканул, но потом проиграл одну свою подачу.

Всего в третьем сете 3-я ракетка мира Медведев 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. У 53-й ракетки мира Руусувуори ни одного эйса, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнта из 3.