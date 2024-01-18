Украинка Ястремская и Грачева стукнулись ракетками после матча Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская и Варвара Грачева, которая сменила спортивное гражданство с российского на французское, стукнулись ракетками после матча второго круга Australian Open.

Ястремская обыграла Грачеву со счетом 6:3, 6:2. После матча девушку подошли к сетке и вместо рукопожатия стукнулись ракетками.

В третьем круге турнира «Большого шлема» Ястремская сыграет с американкой Эммой Наварро.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Даяна Ястремская (Украина, Q) — Варвара Грачева (Франция) — 6:3, 6:2