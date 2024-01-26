Медведев стал четвертым теннисистом, кто отыгрался с 0-2 по сетам в полуфинале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев в пяти сетах обыграл немца Александра Зверева в полуфинале Australian Open — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Третья ракетка мира стал четвертым теннисистом, который одержал победу в матче, уступая со счетом 0-2 после первых двух сетов в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

Ранее такой результат показали Кевин Каррен (в 1984 году), Арно Клеман (2001) и Маркос Багдатис (2006).