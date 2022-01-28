Медведев о финале против Надаля: «Опять играть с кем-то, кто борется за 21-й титул. Наверное, Новак будет смотреть»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой выход в финал Australian Open, где он встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Я опять сыграю против одного из лучших, и опять против того, кто идет за 21-м титулом «Большого шлема». Год назад Рафа, наверняка, смотрел наш матч с Джоковичем. Не знаю, за кого он болел, но точно смотрел. Думаю, Новак будет смотреть нашу игру с Надалем в воскресенье (смеется).



Конечно, я помню наш матч с Надалем в финале US Open, это был мой первый финал, мы играли почти 5 часов, я был очень близок к победе. Думаю, я готов. Я знаю, что Рафа — сильный игрок и что мне нужно показать свой максимум, чтобы попытаться победить», — сказал Медведев во время послематчевого интервью.

Матч между Медведевым и Надалем состоится в воскресенье, 30 января, начало запланировано на 11.30 (мск). Россиянин вышел в финал Australian Open во второй раз подряд, в прошлом году он проиграл сербу Новаку Джоковичу в трех сетах (5:7, 2:6, 2:6). Джокович пропускает нынешний турнир, спортсмен был депортирован из Австралии. Серб не вакцинировался от коронавируса и не смог предоставить достаточно доказательств о перенесенной болезни, в связи с чем его не пустили в страну, поскольку посчитали, что он может повлиять на распространение инфекции.

В случае, если Рафаэль Надаль обыграет Медведева, испанец выиграет 21-й титул «Большого шлема» в карьере и установит новый рекорд. Нынешний рекорд — 20 титулов — принадлежит ему, Роджеру Федереру и Новаку Джоковичу.