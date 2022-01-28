Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 14:49

Тарпищев — об инциденте с Медведевым: «Игрока всегда нервирует какая-то несправедливость»

Тарпищев высказался об инциденте с Даниилом Медведевым в полуфинале Australian Open
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об инциденте, который произошел во время полуфинального матча на Australian Open против Стефаноса Циципаса (7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1). Медведев выразил недовольство тем, что отец Циципаса постоянно подсказывал своему сыну во время розыгрышей и накричал на судью, требуя, чтобы греку вынесли предупреждение.

«Игрока всегда нервирует какая-то несправедливость. В данном случае, это факт, что отец Циципаса подсказывает. У любого игрока наступает пик психологического напряжения. Решение вопросов связанных с замечанием Циципасу сработало у Дани вот таким образом. Это надо уметь проскакивать. У Дани есть психолог», — сказал Тарпищев «СЭ».

В финале Открытого чемпионата Австралии Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее сегодня выиграл у итальянца Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3). Матч между Медведевым и Надалем состоится в воскресенье, 30 января.

Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
1
Читайте также
Особняк по соседству с Макгрегором, отношения с Джорджиной. Как живет и сколько зарабатывает Криштиану Роналду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чакветадзе — о криках Медведева: «Ему необходимо было разозлиться по-спортивному, но он слегка перестарался»

Медведев о финале против Надаля: «Опять играть с кем-то, кто борется за 21-й титул. Наверное, Новак будет смотреть»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости