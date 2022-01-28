Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об инциденте, который произошел во время полуфинального матча на Australian Open против Стефаноса Циципаса (7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1). Медведев выразил недовольство тем, что отец Циципаса постоянно подсказывал своему сыну во время розыгрышей и накричал на судью, требуя, чтобы греку вынесли предупреждение.

«Игрока всегда нервирует какая-то несправедливость. В данном случае, это факт, что отец Циципаса подсказывает. У любого игрока наступает пик психологического напряжения. Решение вопросов связанных с замечанием Циципасу сработало у Дани вот таким образом. Это надо уметь проскакивать. У Дани есть психолог», — сказал Тарпищев «СЭ».

В финале Открытого чемпионата Австралии Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее сегодня выиграл у итальянца Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3). Матч между Медведевым и Надалем состоится в воскресенье, 30 января.