Кафельников рассказал, кого считает фаворитом в финальном матче Australian Open между Медведевым и Надалем

Кафельников высказался о финальном матче Australian Open, где сыграют Медведев с Надалем

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал, кого считает фаворитом финала Australian Open, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

Ранее Медведев в полуфинале победил грека Стефаноса Циципаса в четырех сетах — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. Матч продолжался 2 часа и 30 минут.

«К сожалению, не удалось посмотреть матч — только прилетел. Но знаю результат. Первые два сета было тяжело, а затем нормально.

Медведев — молодец. Хороший результат. Я много раз говорил, что именно он был фаворитом полуфинала с Циципасом. Да и в финале с Надалем Даня тоже фаворит», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Матч между Медведевым и Надалем состоится в воскресенье, 30 января. Начало запланировано на 11.30 (мск).