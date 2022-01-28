Кафельников рассказал, кого считает фаворитом в финальном матче Australian Open между Медведевым и Надалем
Кафельников высказался о финальном матче Australian Open, где сыграют Медведев с Надалем
Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал, кого считает фаворитом финала Australian Open, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
Ранее Медведев в полуфинале победил грека Стефаноса Циципаса в четырех сетах — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. Матч продолжался 2 часа и 30 минут.
«К сожалению, не удалось посмотреть матч — только прилетел. Но знаю результат. Первые два сета было тяжело, а затем нормально.
Медведев — молодец. Хороший результат. Я много раз говорил, что именно он был фаворитом полуфинала с Циципасом. Да и в финале с Надалем Даня тоже фаворит», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».
Матч между Медведевым и Надалем состоится в воскресенье, 30 января. Начало запланировано на 11.30 (мск).
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