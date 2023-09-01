Медведев — врачу во время медицинской паузы в матче с О`Коннелом: «Дайте мне то же, что и ему»

Россиянин Даниил Медведев во время медицинской паузы во время матча второго круга US Open с австралийцем Кристофером О`Коннелом попросил врача дать ему те же лекарства, что и его оппоненту.

Когда Медведеву объяснили, что у австралийца проблемы с дыханием, он сказал: «Ладно. Мне тоже тяжело дышать».

«Тебе действительно плохо?» — спросил врач.

«Нет, но я хочу быть в тех же условиях, что и он», — ответил Медведев.

Когда врач спросил россиянина о симптомах, 3-я ракетка мира ответил: «Да, я проиграл сет».

По ходу матча Медведев вступил в конфликт с болельщицами, назвав их тупыми.

Россиянин победил австралийца со счетом (6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2) и вышел в третий круг. Его следующим соперником станет аргентинец Себастьян Баэс.

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»